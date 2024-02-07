Женщины выгнали с рынка в Одессе сотрудников военкоматов

В Одессе в поселке Таирова продавщицы оптового рынка выгнали с его территории сотрудников военкомата, которые пытались проверять документы у мужчин. Видео опубликовало издание «Страна.ua».

На видеозаписи несколько продавщиц рынка потребовали от сотрудников военкомата покинуть территорию. Женщины закрывают павильоны и решают следовать за военными, призывая коллег присоединяться к стихийной акции.

«Будут они тут по рынку ходить», — сказала одна из продавщиц.

В адрес сотрудников военкомата звучали нецензурные оскорбления. Продавцы рынка обвинили их в том, что они ведут охоту за мужчинами в тылу, а не находятся в зоне боевых действий.

До этого сообщалось, что в Одессе пассажирки маршрутки устроили перепалку с военкомом, который остановил их автобус. Сцена конфликта между женщинами и военкомом попала на видео, которое появилось в соцсетях.

7 февраля Верховная рада в первом чтении приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине.

Ранее в Раде раскритиковали методы мобилизации на Украине.