Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Женщины выгнали с рынка в Одессе сотрудников военкоматов

«Страна.ua»: в Одессе продавщицы выгнали с рынка сотрудников военкомата

close
100%
Телеграм-канал Типичная Одесса «Типичная Одесса»

В Одессе в поселке Таирова продавщицы оптового рынка выгнали с его территории сотрудников военкомата, которые пытались проверять документы у мужчин. Видео опубликовало издание «Страна.ua».

На видеозаписи несколько продавщиц рынка потребовали от сотрудников военкомата покинуть территорию. Женщины закрывают павильоны и решают следовать за военными, призывая коллег присоединяться к стихийной акции.

«Будут они тут по рынку ходить», — сказала одна из продавщиц.

В адрес сотрудников военкомата звучали нецензурные оскорбления. Продавцы рынка обвинили их в том, что они ведут охоту за мужчинами в тылу, а не находятся в зоне боевых действий.

До этого сообщалось, что в Одессе пассажирки маршрутки устроили перепалку с военкомом, который остановил их автобус. Сцена конфликта между женщинами и военкомом попала на видео, которое появилось в соцсетях.

7 февраля Верховная рада в первом чтении приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине.

Ранее в Раде раскритиковали методы мобилизации на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами