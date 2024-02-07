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В Москве таксист с судимостью напал на нетрезвого пассажира и ограбил его

В Москве задержали водителя такси, который избил пассажира и высадил его

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МВД РФ по г. Москве

В Москве задержали таксиста, который ограбил нетрезвого пассажира. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Пьяный 34-летний мужчина сел в машину к 44-летнему таксисту. Во время поездки между ними произошел конфликт, и в конце концов водитель набросился на пассажира и стал бить его по голове. Он отобрал у пострадавшего телефон, высадил его на проспекте 60-летия Октября и скрылся.

Скорую помощь для избитого москвича вызвали прохожие. Медики доставили потерпевшего в больницу, о его текущем состоянии ничего неизвестно.

Правоохранители, узнав об инциденте, начали проверку и оперативно задержали нападавшего. В его отношении возбудили дело о разбое. Выяснилось, что фигурант уже был судим и живет в Подмосковье. Суд заключил подозреваемого под стражу.

Ранее в Петербурге грабитель сломал пенсионерке руку ради телефона и сумочки.

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