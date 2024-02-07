В России призвали изменить систему трудоустройства инвалидов

В России необходимо изменить действующие правила трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, убежден депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Он призвал упростить процедуры трудоустройства, а также активнее стимулировать работодателей к найму таких сотрудников. Свое предложение депутат направил главе Минтруда Антону Котякову, передает RT со ссылкой на копию обращения.

Вопрос о трудоустройстве инвалидов в последние годы стал снова актуальным на фоне происходящих в мире изменений, считает депутат.

«В отечественную экономику внедряются новые методы производства, появляются новые сферы деятельности и труда, возникает огромное количество новых вакансий», — пояснил он свою точку зрения.

В качестве примера Крупник привел должность оператора робота-доставщика — он может иметь инвалидность или иное физическое ограничение, которое никак не скажется на качестве работы.

Помимо этого, по мнению депутата, необходимо провести реформу программ обучения, чтобы расширить список направлений обучающих курсов и оптимизировать их формы.

Крупник призвал министра рассмотреть возможность изменения действующих правил в этой сфере.

Напомним, в Госдуме также призвали расширить выплаты пособий по уходу за детьми-инвалидами и назначать их одиноким родителям вне зависимости от того, работают они или нет. Кроме того, планировалось обсудить введение штрафа до 30 тыс. руб. за высадку из транспорта инвалидов I группы.

Ранее Крупник призвал расширить действие «Пушкинской карты» на еще одну категорию населения.