Москва и Пхеньян готовят соглашение по упрощению въезда для туристов

Россия и Северная Корея готовят соглашение о взаимных поездках граждан двух стран, которое должно создать наиболее комфортные условия для туристов. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора.

Дипломат отметил, что одним из соглашений в пакете документов, который готовится к визиту президента России Владимира Путина в Северную Корею, является соглашение о взаимных поездках граждан. Посол подчеркнул, что необходимо создать наиболее комфортные условия для российских туристов, которые собираются посетить КНДР.

Ранее сообщалось, что губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил отправлять детей в оздоровительные лагеря в КНДР.

До этого сообщалось, что набрана первая группа туристов для поездки на горнолыжный курорт Северной Кореи Масикрён, туда отправятся 100 человек из разных регионов России.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.