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В Ростове-на-Дону рухнула часть жилого дома

В центре Ростова-на-Дону обрушилась стена в аварийном доме

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Телеграм-канал Алексей Логвиненко

В Ростове-на-Дону обрушилась несущая стена аварийного дома. Об этом сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Черепахина. Дом, у которого обрушилась стена, был построен в 1917 году. В нем было семь квартир, из которых пять находились в муниципальной собственности.

Известно, что в декабре минувшего года здание признали аварийным. На тот момент там жили три семьи.

После обрушения, по словам Логвиненко, всех собственников заселили в маневренный фонд. Из местных жителей никто не пострадал.

«В настоящий момент от зарегистрированных жильцов принимаются заявления на выплату материальной помощи», – поделился чиновник.

На месте обрушения работают специалисты, чтобы не допустить дальнейшего обрушения здания.

Ранее в Севастополе во время взрыва обрушилась часть жилого дома.

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