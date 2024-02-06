В Ростове-на-Дону рухнула часть жилого дома

В Ростове-на-Дону обрушилась несущая стена аварийного дома. Об этом сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Черепахина. Дом, у которого обрушилась стена, был построен в 1917 году. В нем было семь квартир, из которых пять находились в муниципальной собственности.

Известно, что в декабре минувшего года здание признали аварийным. На тот момент там жили три семьи.

После обрушения, по словам Логвиненко, всех собственников заселили в маневренный фонд. Из местных жителей никто не пострадал.

«В настоящий момент от зарегистрированных жильцов принимаются заявления на выплату материальной помощи», – поделился чиновник.

На месте обрушения работают специалисты, чтобы не допустить дальнейшего обрушения здания.

Ранее в Севастополе во время взрыва обрушилась часть жилого дома.