В Ростове-на-Дону рухнула часть жилого дома

В Ростове-на-Дону обрушилась несущая стена аварийного дома. Об этом сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел на улице Черепахина. Дом, у которого обрушилась стена, был построен в 1917 году. В нем было семь квартир, из которых пять находились в муниципальной собственности.
Известно, что в декабре минувшего года здание признали аварийным. На тот момент там жили три семьи.
После обрушения, по словам Логвиненко, всех собственников заселили в маневренный фонд. Из местных жителей никто не пострадал.
«В настоящий момент от зарегистрированных жильцов принимаются заявления на выплату материальной помощи», – поделился чиновник.
На месте обрушения работают специалисты, чтобы не допустить дальнейшего обрушения здания.
Ранее в Севастополе во время взрыва обрушилась часть жилого дома.