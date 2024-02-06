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Снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в Сочи

Курорт «Газпром»: снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в Сочи

Сход снежной лавины произошел на горнолыжном курорте «Лаура» в горах Красной Поляны, никто из туристов не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба курорта «Газпром Поляна» в своем Telegram-канале.

«Сегодня во время дневного катания <…> произошел сход пласта снега в районе горнолыжных трасс F», — уточнили в сообщении.

По данным пресс-службы, благодаря слаженной работе спасателей, всех находившихся на трассе шесть человек удалось найти. Жизни лыжников и сноубордистов ничего не угрожает. Специалисты оперативно восстановили катание на трассах.

В сообщении подчеркнули, что на фоне снегопада в горном кластере Сочи все службы курорта продолжают работать в штатном режиме. В регионе до окончания вторника действует штормовое предупреждение из-за непогоды. В горах синоптики прогнозируют сильные осадки.

В конце января сноубордист рассказал, как выжил, попав под лавину в Сочи. Инцидент произошел на Красной Поляне, райдер находился на снежном карнизе, зашел за ограждение и вместе в ним сорвался вниз.

Ранее туристка провела 15 часов на застрявшем горнолыжном подъемнике.

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