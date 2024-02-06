Арестовича заочно арестовали в РФ по делу о фейках и оправдании терроризма

Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал экс-советника по вопросам стратегической коммуникации в сфере нацбезопасности и обороны офиса президента Украины Алексея Арестовича. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

По данным пресс-службы, Арестовича обвиняют призывах терактам и оправдании терроризма, а также за распространение ложной информации об российской армии.

В суде пояснили, что экс-советника арестовали на два месяца с момента его фактического задержания или с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации.

Арестович неоднократно делал громкие заявления с критикой действий украинских властей. Недавно он сказал, что власти страны используют украинский язык как политический проект и его бы воспринимали охотнее, если бы граждан Украины не приравнивали к обитателям «оруэллской фермы».

Ранее Басманный суд заочно избрал меру пресечения писателю Борису Акунину (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) в виде ареста сроком на два месяца.