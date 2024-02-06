Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Арестовича заочно арестовали в РФ по делу о фейках и оправдании терроризма

В Москве суд избрал в отношении Алексея Арестовича заочный арест

close
100%
Alexey Arestovych/YouTube

Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал экс-советника по вопросам стратегической коммуникации в сфере нацбезопасности и обороны офиса президента Украины Алексея Арестовича. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

По данным пресс-службы, Арестовича обвиняют призывах терактам и оправдании терроризма, а также за распространение ложной информации об российской армии.

В суде пояснили, что экс-советника арестовали на два месяца с момента его фактического задержания или с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации.

Арестович неоднократно делал громкие заявления с критикой действий украинских властей. Недавно он сказал, что власти страны используют украинский язык как политический проект и его бы воспринимали охотнее, если бы граждан Украины не приравнивали к обитателям «оруэллской фермы».

Ранее Басманный суд заочно избрал меру пресечения писателю Борису Акунину (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) в виде ареста сроком на два месяца.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами