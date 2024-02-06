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Задержанный по запросу Украины гражданин России подал прошение об убежище в Аргентине

Задержанный по запросу Киева россиянин Чуркин попросил убежища в Аргентине

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Carl Recine/Reuters

Задержанный в Аргентине по запросу Украины россиянин Игорь Чуркин попросил аргентинские власти предоставить ему политическое убежище. Об заведующая консульским отделом посольства России в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова сообщила ТАСС.

По словам Пустоваловой, аргентинский адвокат, который имеется у Чуркина, подал прошение о предоставлении его клиенту политического убежища.

Дипломат отметила, что консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с россиянином и готов в рамках своей компетенции оказать ему юридическую помощь в рамках своей компетенции.

Ранее сообщалось, что гражданин России Игорь Чуркин, задержанный в аэропорту Буэнос-Айреса по запросу Украины, был освобожден аргентинским судом под подписку о невыезде из страны.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции россиянина на Украину. В течение 45 дней пройдет суд, который решит, экстрадировать ли россиянина на Украину.

Представители украинских правоохранительных органов заявили, что мужчина обманом пытался сохранить бизнес на Украине за счет госбанка.

Ранее Мексика выдала США сына известного наркобарона.

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