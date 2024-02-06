Задержанный по запросу Украины гражданин России подал прошение об убежище в Аргентине

Задержанный в Аргентине по запросу Украины россиянин Игорь Чуркин попросил аргентинские власти предоставить ему политическое убежище. Об заведующая консульским отделом посольства России в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова сообщила ТАСС.

По словам Пустоваловой, аргентинский адвокат, который имеется у Чуркина, подал прошение о предоставлении его клиенту политического убежища.

Дипломат отметила, что консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с россиянином и готов в рамках своей компетенции оказать ему юридическую помощь в рамках своей компетенции.

Ранее сообщалось, что гражданин России Игорь Чуркин, задержанный в аэропорту Буэнос-Айреса по запросу Украины, был освобожден аргентинским судом под подписку о невыезде из страны.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции россиянина на Украину. В течение 45 дней пройдет суд, который решит, экстрадировать ли россиянина на Украину.

Представители украинских правоохранительных органов заявили, что мужчина обманом пытался сохранить бизнес на Украине за счет госбанка.

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