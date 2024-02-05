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ЛДПР предложила изменить условия оплаты сверхурочной работы

Леонид Слуцкий: важно навести порядок с оплатой сверхурочных работ

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Shutterstock

Результат работы предприятия зависит от того, насколько руководство заботится о работниках. Об этом в ходе посещения Брянского машиностроительного завода заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, партия предложила обязать работодателей оплачивать сверхурочную работу в двойном размере с первого часа такой переработки, а не с третьего, как это предусмотрено на сегодняшний день. Отмечается, что данное предложение будет подготовлено партией и направлено на заключение в правительство в ближайшее время.

«Для заводов, которые участвуют в поставке продукции для нужд специальной военной операции, это вдвойне важно. Хорошие условия труда, достойная зарплата, просто человеческое отношение к людям — все это приводит к выдающимся результатам, к качественной продукции», — заявил Слуцкий.

Председатель ЛДПР подчеркнул, что именно от этих парней зависит победа России. Сегодня важно навести порядок с оплатой сверхурочных работ. Если человек работает сверхграфика он не должен отстаивать свое право на заработанные деньги. Все должно быть прозрачно», — добавил он.

Как уточнили в ЛДПР, на данный момент, согласно трудовому законодательству, сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы- не менее чем в двойном размере. При этом компенсационные и стимулирующие выплаты не учтены в действующем порядке расчета сверхурочной работы.

В партии считают, что в случае переработок работник должен понимать, что получит в два раза больше за свой час работы, с учетом и оклада, компенсационных и стимулирующих выплат, а не только полуторный или двойной «голый» оклад. Предполагается, что такие изменения положительно скажутся на увеличении доходов граждан и производительности труда.

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