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Представлявшую тероборону Украины трансгендера внесли в перечень экстремистов

Журналиста Рогана признали экстремистом после призыва к подрыву Крымского моста

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Бывшего представителя территориальной обороны Украины, трансгендера Сару Эштон-Чирилло внесли в перечень экстремистов и террористов. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

«Эштон-Чирилло Сара, 09.07.1977 г.р.», — такая строчка теперь присутствует в перечне ведомства.

В августе 2023 года Эштон-Чирилло была назначена одним из официальных представителей сил теробороны Украины. Известна заявлениями о том, что российские журналисты должны поплатиться за «преступления». В ответ на ее слова официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Москва разошлет их во все международные организации, назвав высказывания новым «доказательством террористического характера киевского режима».

В сентябре трансгендера отстранили от должности представителя теробороны.

Помимо Эштон-Чирилло в обновленный перечень экстремистов включили журналистов The Washington Examiner Тома Рогана и Гердона Хьюго.

Ранее первого заместителя Росфинмониторинга уволили с должности.

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