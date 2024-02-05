Представлявшую тероборону Украины трансгендера внесли в перечень экстремистов

Бывшего представителя территориальной обороны Украины, трансгендера Сару Эштон-Чирилло внесли в перечень экстремистов и террористов. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

«Эштон-Чирилло Сара, 09.07.1977 г.р.», — такая строчка теперь присутствует в перечне ведомства.

В августе 2023 года Эштон-Чирилло была назначена одним из официальных представителей сил теробороны Украины. Известна заявлениями о том, что российские журналисты должны поплатиться за «преступления». В ответ на ее слова официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Москва разошлет их во все международные организации, назвав высказывания новым «доказательством террористического характера киевского режима».

В сентябре трансгендера отстранили от должности представителя теробороны.

Помимо Эштон-Чирилло в обновленный перечень экстремистов включили журналистов The Washington Examiner Тома Рогана и Гердона Хьюго.

Ранее первого заместителя Росфинмониторинга уволили с должности.