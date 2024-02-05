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Подозреваемый в поджоге шести автомобилей был арестован в Петербурге

Подозреваемого в массовом поджоге автомобилей арестовали в Петербурге

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Stephanie Lecocq/Reuters

В Санкт-Петербурге за решетку отправили мужчину, который поджег автомобили в Выборгском районе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В конце января автомобиль Skoda Kodiaq, припаркованный во дворе дома на улице Рашетова, был подожжен неизвестным и полностью выгорел. Оказавшиеся поблизости иномарки — Mercedes Benz Е200, Toyota Land Cruiser 150, Toyota Camry, Land Rover Freelander 2 и BMW X5 — получили серьезные повреждения. По имеющимся данным, сначала загорелись четыре автомобиля, после этого огонь перекинулся еще на две машины.

Жильцы дома, заметившие огонь, вызвали пожарных. На место также приехали сотрудники правоохранительных органов, они сразу выдвинули версию о криминальном характере происшествия. В результате поджога никто не пострадал, по факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Сегодня стало известно, что обвиняемого в умышленном уничтожении чужого имущества заключили под стражу до конца марта. Как уточняется, ни фигурант, ни его защитник против ареста не возражали. Истинные мотивы пиромана устанавливаются.

Ранее предприниматель из Воронежа сжег свой BMW ради страховки в 8,3 млн рублей.

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