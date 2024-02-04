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Вертолет Ми-8 пропал в Карелии

В Карелии с радаров пропал вертолет Ми-8, принадлежащий МЧС

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Василий Крестьянинов/РИА «Новости»

Вертолет Ми-8, принадлежащий спасательному центру МЧС, перестал выходить на связь и исчез с радаров в окрестностях Карелии. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«В Карелии с радаров пропал вертолет Ми-8», — указывается в публикации.

Согласно предварительным данным, борт двигался по маршруту ПетрозаводскВытегра. На связь экипаж выходил в Прионежском районе республики.

«Ведутся поиски вертолета», — заключается в сообщении.

По информации «Вести 35», на борту находилось три члена экипажа.

«Есть вероятность, что Ми-8 совершил вынужденную посадку в 18 километрах от Вытегры», — сказано в материале.

Официальных комментариев от спецслужб пока не поступало.

В январе Министерство обороны России сообщало, что во время совершения планового полета в Брянской области вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку.

Ранее в Бишкеке упал военный вертолет.

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