Орбан хочет помешать Европе начать войну с Россией

Венгерское правительство намерено помешать странам Европы вступить в войну с Россией. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чьи слова приводит ТАСС.

«Необходимо помешать Европе вступить в войну», — утверждает политик.

По оценке Орбана, правительство республики знает, как этому воспрепятствовать: нужно не допустить реализации рискованных планов Евросоюза и Североатлантического альянса по расширению конфликта на Украине и проголосовать на грядущих выборах в Европарламент за партии, которые выступают за мир.

Премьер охарактеризовал эти планы как гигантскую задачу, которой перед Венгрией еще не стояло.

Незадолго до этого в столице Венгрии — Будапеште — десятки тысяч человек собрались на «марш мира» против вовлечения Венгрии в российско-украинский конфликт и развязывания НАТО войны в Европе.

В начале мая в центре Варшавы прошел антивоенный марш.