Российская блогерша Саша Митрошина задолжала ФНС 96 млн рублей. Об этом пишет Mash.

По данным Telegram-канала, в ближайшее время ей могут заблокировать счета.

Автор марафонов об успешной жизни и совладелица компании «Инновационные технологии для блогеров» с долей в 9% сейчас живет в Дубае.

21 марта 2023 года сообщалось, что в отношении блогера Александры Митрошиной возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Следствие полагает, что Александра Митрошина около двух лет, а именно в период с октября 2020 по май 2022 года, применяла упрощенную систему налогообложения для ИП. Таким образом она получала доход от оказания услуг по реализации курсов по образованию, который превышал установленный законом лимит.

В мае того же года Митрошина в прямом эфире своего Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что погасила долг перед налоговой службой.

В ноябре года блогерша решила заработать 100 млн рублей и выложила два лота про рекламу и наставничество. Как итог, она продала челендж на 100 млн рублей всего за два часа.

Ранее стало известно, что российские блогеры потеряли 3,5 млрд рублей в 2023 году.