Семья Заворотнюк запретила фотографировать ее гроб

Семья Анастасии Заворотнюк запретила фотографировать гроб с телом актрисы во время прощания. Об этом сообщает «Лента.ру».

Отмечается, что большинство пришедших на церемонию были солидарны с решением семьи актрисы, несмотря на единичные возмущения.

Заворотнюк не стало 29 мая. Она умерла после продолжительной болезни, связанной с онкологическим заболеванием, в возрасте 53 лет. В 2019 году у звезды «Моей прекрасной няни» обнаружили рак головного мозга. Врачи перепробовали все возможные методы лечения, даже экспериментальные, однако это не помогло. Последние дни вместе с Заворотнюк провел ее супруг фигурист Петр Чернышев.

1 июня артистку похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Ее похоронили на аллее деятелей искусств. Рядом находятся могилы народной артистки России Нины Руслановой, народного артиста СССР Николая Сличенко. Лично пришли проститься с артисткой певица Лолита, дизайнер Игорь Гуляев, дрессировщик Эдгар Запашный, артист Геннадий Хазанов, фигурист Илья Авербух, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его супруга — фигуристка Татьяна Навка и многие другие.

Ранее сообщалось, что последний сериал с Заворотнюк в роли судьи не выйдет на экраны.