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В Госдуме отреагировали на информацию о переносе Игр дружбы

Депутат Свищев: У меня нет информации о переносе Игр дружбы

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы РФ по спорту Дмитрий Свищев заявил, что ничего не знает о том, что Игры дружбы могут перенести, передает «Спорт-Экспресс».

«У меня информации о переносе нет. Мы пока готовимся, законопроекты, которые были необходимы для успешного проведения игр приняты. Все в работе», — сказал Свищев.

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA).

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что на Играх дружбы здоровье спортсменов может быть поставлено под угрозу.

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