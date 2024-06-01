Саша Митрошина задолжала ФНС 96 миллионов рублей

Блогер Саша Митрошина задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 96 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, блогер занимается продажей курсов о том, как сделать жизнь более успешной и счастливой. Она является автором многих марафонов и продает курсы «заряженные на денежный поток». В данный момент Митрошина проживает в ОАЭ и владеет 9% долей в ООО «Инновационные технологии для блогеров».

В 2023 году на Митрошину завели уголовное дело за невыплату 120 миллионов рублей налоговых отчислений. Тогда блогеру удалось избежать наказания — она выплатила все долги. Сейчас же, пишет Mash, счета девушки могут быть заблокированы по решению суда.

В 2023 году блогер Лерчек была фигуранткой уголовного дела. Создательница инфопродуктов выплатила около 500 млн рублей долга, штрафов и пени перед государством. Дело о неуплате налогов прекратили. Однако в апреле на Лерчек снова подали в суд из-за долга в 22 миллиона рублей.

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