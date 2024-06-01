В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
До этого стало известно, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) 1 июня уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской областью.
По его словам, пострадавших в результате обстрела нет, однако есть повреждения на линии электропередачи.
1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.
Накануне мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что украинский дрон врезался в многоквартирный дом в одном из спальных районов города.
Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.