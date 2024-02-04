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В МИД РФ назвали преднамеренным преступлением обстрел ВСУ Лисичанска

В МИД РФ назвали преднамеренным военным преступлением обстрел ВСУ Лисичанска

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Евгений Биятов/РИА Новости

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений украинских властей Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины совершили преднамеренное военное преступление, атаковав Лисичанск. Об этом сообщает ТАСС.

«То, что сделали украинские вооруженные формирования — это преднамеренное военное преступление, направленное на уничтожение мирных граждан и разрушение гражданского объекта», — сказал Мирошник.

Он добавил, что у этого преступления есть не только исполнители, но также заказчики и спонсоры.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по пекарне 3 февраля в 14:20. В военной комендатуре региона заявляли, что под завалами разрушенного здания могут находиться до 40 человек. Уточнялось, что в пекарне по выходным раздавали хлеб, именно поэтому в день обстрела там было много людей.

Следственный комитет РФ собирается дать правовую оценку действиям лиц, причастных к удару по Лисичанску в Луганской народной республике.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал терактом обстрел пекарни в Лисичанске.

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Удар HIMARS по Лисичанску
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