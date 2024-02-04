В Лисичанске завершили поисковую операцию на месте разрушенной пекарни

Сотрудники экстренных служб завершили поисково-спасательную операцию на месте обрушения здания пекарни в Лисичанске Луганской народной республики. Об этом сообщило региональное МЧС.

В ведомстве отметили, что их сотрудникам удалось вызволить из-под завалов 10 человек. При этом 28 человек, в том числе одного ребенка, спасти не удалось.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по пекарне 3 февраля в 14:20. В военной комендатуре региона заявляли, что под завалами разрушенного здания могут находиться до 40 человек. Уточнялось, что в пекарне по выходным раздавали хлеб, именно поэтому в день обстрела там было много людей.

Следственный комитет РФ собирается дать правовую оценку действиям лиц, причастных к удару по Лисичанску в Луганской народной республике.

Тем временем вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство в Лисичанске будет продолжаться, «несмотря ни на что».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал терактом обстрел пекарни в Лисичанске.