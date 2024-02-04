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В Госдуме назвали «актом беспомощности» удар ВСУ по пекарне в Лисичанске

Депутат Кузнецова: ВСУ атаковали Лисичанск для привлечения внимания стран Запада

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Russian Emergencies Ministry/Reuters

Атака украинских войск на город Лисичанск, расположенный в Луганской народной республике (ЛНР), является очередной попыткой Киева привлечь внимание западных стран и «заработать» на дальнейшие поставки иностранных ракет. Об этом в личном Telegram-канале написала вице-председатель Государственной думы РФ Анна Кузнецова.

Она отметила, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно используют западные вооружения для обстрелов мирных городов. При этом их целями нередко становятся женщины и дети, подчеркнул законодатель.

«Для террористов Киева жизни людей в принципе ничего не значат. Но это акты беспомощности, попытка привлечь внимание западных покровителей, чтобы подзаработать на новые ракеты и продолжить наживаться», — подчеркнула парламентарий.

Кузнецова добавила, что в реальности украинские военные только приближают собственный конец. По словам вице-спикера ГД, при жизни их ждет «пожизненное преследование», а после ее завершения — «вечная мука».

3 февраля бойцы ВСУ обстреляли город Лисичанск, в результате чего здание одной из местных пекарен оказалось полностью разрушено. В Следственном комитете РФ предположили, что во время атаки украинские солдаты использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

По последним данным, ранения различной степени тяжести получили 38 человек. Из них 28 жителей, включая одного ребенка, спасти не удалось.

Ранее в МИД РФ назвали удар ВСУ по Лисичанску «благодарностью» за финансирование со стороны Европейского союза (ЕС).

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