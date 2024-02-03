Прокуратура выяснит, почему многодетная мать поселилась в московском подъезде

Московская прокуратура начала проверку после информации о женщине с тремя детьми, которая переехала из квартиры в подъезд дома на востоке столицы. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

По предварительной информации, многодетная москвичка обосновалась на лестничной клетке жилого дома на улице Тагильская. Судя по опубликованным прокуратурой кадрам, женщина обставила новое место жительства мебелью, перенесла туда личные вещи и предметы первой необходимости.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, женщина сдавала свою квартиру, одновременно арендуя другую, чтобы справиться с финансовыми трудностями. Но в какой-то момент хозяева арендованной ею квартиры попросили освободить жилплощадь, в результате женщина оказалась в подъезде.

Источник агентства также рассказал, что самый младший ребенок — 2015 года рождения, остальные двое — 2013 и 2010 годов рождения.

«Установление всех обстоятельств произошедшего, а также восстановление нарушенных жилищных прав на контроле в прокуратуре»,— отметили в прокуратуре.

До этого юрист Артем Забельский рассказал, что делать, если бывшая жена выгоняет из квартиры.

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