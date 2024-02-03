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В Москве предупредили об ответственности за участие в несогласованных акциях

Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях

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Нетисов Ростислав/РИА Новости

Столичная прокуратура предостерегла жителей об ответственности за призывы и участие в несогласованных массовых мероприятиях. Об этом сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, в сети появилась информация с призывом к участию в публичной акции в центре Москвы. В сообщении обратили внимание, что это мероприятие не согласовано с городскими властями.

Ведомство предупредило жителей столицы, что участие в подобной акции влечет за собой установленную российским законодательством ответственность.

До этого прокуратура призвала ориентироваться на официальную информацию по происшествиям в Москве. В ведомстве напомнили об ответственности за распространение ложной информации. Подчеркивается, что за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена ответственность, в том числе уголовная.

Ранее МВД сообщило, что пресекло несанкционированные акции в России.

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