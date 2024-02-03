Офицер разведки морской пехоты США в отставке и военный аналитик Скотт Риттер впервые побывал в Луганске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Чиновник рассказал, что в ходе визита американский специалист посетил несколько местных мемориалов. При этом Риттера «по-настоящему потрясли» увиденные последствия обстрелов со стороны украинских войск, подчеркнул руководитель региональной администрации.

«Он сказал, что чувствует свою ответственность <...> и обязательно донесет правду о происходящем в Донбассе до земляков», — добавил Пасечник.

Также глава ЛНР обратил внимание, что отставному офицеру из США было важно собственными глазами увидеть последствия атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В том числе это касается обстрелов мирных городов, которые украинские солдаты осуществляют при помощи западных вооружений.

30 января Риттер предположил, что российские войска могут взять под свой контроль город Одессу. Москва может принять такое решение ради обеспечения большей безопасности Крымского полуострова, пояснил аналитик в ходе интервью для YouTube-канала Danny Haiphong.

Ранее экс-разведчик ВС США заявил о способности РФ в кратчайшие сроки завершить конфликт на Украине.