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В Абхазии начнут отключать электричество из-за энергодефицита

«Черноморэнерго»: в Абхазии будут отключать электричество на 4 часа в день

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Томас Тхайцук/РИА «Новости»

В Абхазии вводится новый график отключений подачи электричества из-за сложившегося энергодефицита. Об этом со ссылкой на заявление компании «Черноморэнерго» сообщает «Интерфакс».

«С 3 февраля во всех районах республики вводятся ограничения на поставку электроэнергии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что общее время отключения составит четыре часа в сутки: два часа днем и два часа ночью.

По словам министра энергетики и транспорта Абхазии Джансуха Нанбы, принятые меры носят временный характер. В числе причин ограничений министр назвал критически низкий уровень воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС, плановый ремонт 4-го энергоблока на Ростовской АЭС и аварийные отключения генерирующего оборудования на юге России, откуда Абхазия получает дополнительную электроэнергию.

Ингурская ГЭС находится на границе Абхазии и Грузии. Гидроагрегаты — на абхазской стороне, плотина — на грузинской. Вырабатываемая электроэнергия делится в пропорции 60:40 в пользу Грузии.

21 января в Абхазии почти полностью выгорел государственный картинный фонд.

Ранее в Абхазии назвали сроки открытия базы российского ВМФ.

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