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Село в Белгородской области подверглось атаке со стороны ВСУ

Гладков: ВСУ повредили частное домовладение в белгородском селе Дроновка

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Украинские военнослужащие обстреляли село Дроновка, которое находится в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, опубликовав соответствующее заявление в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в результате атаки повреждения получило одно частное домовладение. У здания оказались выбиты окна, а также посечены кровля и фасад. Кроме того, на участке поврежден забор.

«Пострадавших нет. <...> Подомовой обход территории продолжается», — отметил Гладков.

3 февраля губернатор Белгородской области заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Задорожный в Краснояружском районе. По словам главы региона, во время атаки украинские солдаты повредили местную линию электропередачи (ЛЭП).

На этом фоне в трех населенных пунктах были зафиксированы проблемы с электроснабжением. Без света остались жители поселков Задорожный, Прилесье и села Теребрено.

За день до этого в курском селе Гуево в результате обстрела со стороны ВСУ контузило одного мирного жителя, заявил губернатор региона Роман Старовойт. При этом частный дом, в котором в момент атаки находился пострадавший мужчина, получил серьезные повреждения.

Ранее в селе Белгородской области в результате атаки украинских войск была повреждена школа.

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Обстрелы Белгородской области
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