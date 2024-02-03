Блогер Блиновская прокомментировала сообщения об ухудшении ее здоровья в изоляторе

Состояние блогера Елены Блиновской не ухудшилось во время нахождения в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя ОНК Москвы Георгия Волкова.

Он опроверг информацию, появившуюся ранее в СМИ. По словам Волкова, специалисты ОНК направились в следственный изолятор и пообщались с Блиновской.

«Елена опровергла информацию об ухудшение ее здоровья, сказав, что это не соответствует действительности», – поделился председатель ОНК Москвы.

По его словам, блогера перевели в четырехместную камеру, где теперь у женщины есть две соседки. Каких-либо жалоб на условия Блиновская не направляла.

До этого информацию о том, что самочувствие блогера ухудшилось, опровергал ее адвокат.

Женщина попала в следственный изолятор 22 января. В отношении Блиновской возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей.

Ранее юрист Дмитрий Григорьев объяснил, как блогерам удавалось уклоняться от уплаты налогов.