Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Блогер Блиновская прокомментировала сообщения об ухудшении ее здоровья в изоляторе

ОНК: Блиновская опровергла информацию об ухудшении ее здоровья в СИЗО

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Состояние блогера Елены Блиновской не ухудшилось во время нахождения в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя ОНК Москвы Георгия Волкова.

Он опроверг информацию, появившуюся ранее в СМИ. По словам Волкова, специалисты ОНК направились в следственный изолятор и пообщались с Блиновской.

«Елена опровергла информацию об ухудшение ее здоровья, сказав, что это не соответствует действительности», – поделился председатель ОНК Москвы.

По его словам, блогера перевели в четырехместную камеру, где теперь у женщины есть две соседки. Каких-либо жалоб на условия Блиновская не направляла.

До этого информацию о том, что самочувствие блогера ухудшилось, опровергал ее адвокат.

Женщина попала в следственный изолятор 22 января. В отношении Блиновской возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей.

Ранее юрист Дмитрий Григорьев объяснил, как блогерам удавалось уклоняться от уплаты налогов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами