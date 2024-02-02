В Москве заочно арестовали украинского хакера за сбор российских данных

Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест в отношении украинского хакера Романа Орленко, которого объявили в международный розыск по обвинению в использовании шпионских программ для несанкционированного сбора информации об инфраструктуре РФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на постановление суда.

«Постановлением Мещанского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Орленко, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК РФ, сроком на два месяца», — сообщает агентство.

Отмечается, что срок будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента задержания обвиняемого на территории России. Решение суда пока не было обжаловано.

До этого сообщалось, что следователи ФСБ объявили Романа Орленко в международный розыск. В России мужчине грозит до четырех лет лишения свободы со штрафом в размере до 200 тысяч рублей.

Накануне сообщалось, что ФСБ в Москве задержала хакера по делу о DDos-атаках объектов критической инфраструктуры РФ.

Ранее была названа самая атакуемая хакерами отрасль в России.