В ВОЗ заявили о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа

Уровень нехватки продовольствия в секторе Газа является беспрецедентным в новейшей истории, никто в анклаве не застрахован от голода. Об этом со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщает ТАСС.

В ВОЗ пояснили, что в настоящий момент более полумиллиона человек, или четверть населения Газы, «сталкиваются с тем, что эксперты классифицируют как катастрофические условия голода». В связи с этим организация призывает к снятию барьеров и ограничений на доставку помощи в сектор Газа и внутри него, а также к возобновлению ввоза основных товаров частных производителей.

1 февраля в Израиле назвали относящееся к ООН агентство БАПОР «ХАМАС с обновленным лицом».

29 января хирургическое отделение госпиталя в секторе Газа перестало работать из-за обстрелов.

Ранее в Израиле предупредили, что война против ХАМАС может продлиться целое поколение.