Россиянин охотился на лося и случайно застрелил наркомана в лесу

Во Владимирской области мужчина во время охоты на лося случайно застрелил наркомана, который искал закладки в лесу. Об этом сообщает Вязниковский городской суд.

Инцидент произошел в начале февраля 2022 года. Россиянин охотился на лося на участке местности автодороги Вязниковского района, где в то же время два молодых человека искали закладки в лесном массиве. Мужчина принял их за лосей и произвел выстрелы в их сторону — одному из них пуля попала в голову, он скончался на месте.

Суд рассмотрел все обстоятельства произошедшего и принял к сведению такие смягчающие обстоятельства, как явка с повинной, активное сотрудничество со следствием, признание вины, раскаяние, принесение извинений потерпевшей стороне, внесение добровольного пожертвования в фонд СВО и оказание помощи родственникам. При этом в качестве отягчающего обстоятельства учли факт совершения преступления с использованием оружия и боеприпасов.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год, которое заменили на принудительные работы на тот же срок и удержание 10% от зарплаты в пользу государства. Также потерпевшая сторона взыскала с осужденного 800 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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