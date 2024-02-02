Российские онкологи оценили возможность роста заболеваемости раком к 2050 году

Онколог Дмитрий Шабанов в беседе с RT прокомментировал прогноз Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которому, к 2050 году заболеваемость раком заметно вырастет. По словам специалиста, это может быть связано с высокой выявляемостью. Он напомнил, что с каждым годом увеличивается масштабность исследований по выявлению онкологии и его лечению, растет число препаратов, совершенствуется оснащенность медицинских учреждений.

«Я думаю, что выявляемость может вырасти, но не настолько, а число законченных случаев (лечения онкологических заболеваний — «Газета.Ru») должно быть больше», — пояснил врач.

Сооснователь биотехнологической компании «Генная хирургия» Максим Кокшаров в свою очередь предположил, что рост случаев рака к 2025 году может быть обусловлен высокой продолжительностью жизни.

«При этом, несмотря на то что будет рост заболеваемости, можно ожидать, что к 2050 году появятся новые виды терапии, будут известны новые механизмы борьбы с раком. Иммунный и клеточный виды терапии станут более доступны», — сказал Кокшаров.

Согласно прогнозам ВОЗ, число новых случаев рака увеличится с 20 миллионов в год в 2022 году до 35 миллионов к 2050 году. Эти данные были опубликованы Международным агентством по изучению рака, входящим в состав организации.

Специалисты ВОЗ отмечают, что рост заболеваемости раком связан со старением и ростом населения, а также с изменениями в подверженности людей риску. Ключевыми факторами названы табак, алкоголь, ожирение и загрязнение воздуха.

Ранее врач рассказала, как предотвратить 99% случаев опасного рака.