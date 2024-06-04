Индийский посол оценил двусторонние отношения с РФ

В индийских политических кругах появилось единое мнение о необходимости дальнейшего развития торгово-экономических связей с Российской Федерацией. С таким заявлением выступил посол Индии в России Винай Кумар, чьи слова передает РБК.

«Существует консенсус <...> в отношении углубления и расширения индийско-российских отношений», — объявил он.

По словам дипломата, к единому мнению пришли индийские политические фракции и политический истеблишмент.

Посол напомнил, что отношения между двумя государствами носят статус «особо привилегированного партнерства». Согласно его информации, РФ и Индия стали главными торговыми партнерами, а также укрепили сотрудничество в военной промышленности, высоких технологиях, атомной энергетике, космосе, образовании и иных областях.

Перед этим стало известно, что по итогам 2023-2024 финансового года (завершился 31 марта) экспорт товаров из Индии в Россию вырос на 35%, достигнув $4,3 млрд.

Ранее Россия поставила в Индию рекордный объем зернобобовых.