В администрации Эрдогана «похоронили» Турцию, которой приказывает Запад

Турции, получающей приказы от Запада, больше нет, нынешняя политика страны основана на независимости. С таким заявлением выступил глава управления по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики Фахреттин Алтун, передает РИА Новости.

«Говорим это четко и однозначно: Турции, получающей приказы от Запада <…> больше нет», — отметил он.

По словам Алтуна, страна продемонстрировала способность разработать свою независимую политику и стратегию, стать стороной в международных вопросах. Он обратил внимание, что западные СМИ продолжают работать на истощение Турции. Алтун подчеркнул, что борьба в этом направлении продолжается.

В конце мая Турция выступила против вовлечения НАТО в конфликт России и Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Ранее турецкий журналист подвергся нападению в США в прямом эфире.