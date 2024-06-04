В США признали, что Patriot не смогут решить проблемы Киева

Дополнительные батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не смогут решить проблемы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил эксперт Джефф Ламер в колонке для американского издания Defense News.

«В настоящее время Киев располагает всего тремя батареями Patriot, одна из которых недавно потеряла две пусковые установки в результате атаки российской авиации во время конвоирования», — отметил Ламер.

Он добавил, что уже сейчас украинские силы противовоздушной обороны уже столкнулись с ситуацией, которую дополнительные батареи Patriot просто не смогут исправить.

До этого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина намерена просить союзников о «расширении масштаба применения» западного оружия по целям на территории России.

Дипломат признал, что сейчас у Киева нет карт-бланша на удары по России западным оружием.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.