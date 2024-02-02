Кинолог перечислил главные ошибки в дрессировке собак

При дрессировке собаки, нельзя ее запугивать и пытаться постоянно доминировать. Об этом в эфире «Радио 1» предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Метод кнута, по его словам, является крайне неэффективным.

«Это путь к непослушному и агрессивному питомцу. Ориентируйтесь на животное, изучайте характер, особенности любимца. Чтобы дрессировка нравилась собаке, важно найти к питомцу подход и заинтересовать его, а не заставлять», — рассказал специалист.

Он добавил, что, прежде чем приступать к дрессировке, важно четко понять, чего хочется добиться от собаки: исполнения команд, соблюдения правил и т.д. Также кинолог посоветовал выбирать соразмерную нагрузку для питомца.

По словам Голубева, чем чаще повторять команды, тем быстрее собака их усвоит. Питомцу нужно постоянно объяснять, что от него хочет хозяин, отметил эксперт.

Он также пояснил, что самыми понятными для животного являются не слова, а знаки, сигналы и интонация.

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