Суд в Белгороде арестовал волонтера за угрожающие России призывы

Свердловский суд Белгорода отправил в следственный изолятор на 2 месяца участницу волонтерского женского движения «Армия красоток» Надежду Россинскую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Россинская останется в тюрьме до 31 марта. В отношении нее возбуждено уголовное дело о публичном распространении призывов к совершению к деятельности против безопасности России (ст. 280.4 Уголовного кодекса РФ).

В группе движения «Армия красоток» в социальной сети «ВКонтакте» указано, что в течение многих месяцев волонтеры оказывают помощь населению Харьковской области Украины, доставляя продукты, медикаменты и корма для животных.

На этой неделе газета «Коммерсантъ» сообщала, что российского актера Кирилла Канахина будут судить за госизмену.

После начала специальной военной операции (СВО) Канахин уехал на Украину и вступил в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией). В его составе, согласно информации издания, актер участвовал в боях против российских войск на Херсонском направлении, а также в атаке на приграничный район Брянской области.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.