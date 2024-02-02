Россиянам объяснили, как можно продлить февральские выходные

Россияне, которые хотят продлить февральские выходные, запланированные на 23-25 числа, могут взять оплачиваемый отпуск или отдохнуть за свой счет. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Анастасия Билялова.

«По закону в оплачиваемый отпуск можно пойти по графику, который составляется ежегодно, либо по согласованию с работодателем. Если в первом случае начальство обязано дать такую возможность, то во втором оно может и отказать», — уточнила эксперт.

При этом руководство должно уведомить работника под роспись о том, когда начинается оплачиваемый отпуск, за две недели до его наступления. В случае с незапланированным отпуском вопрос о времени уведомления может решаться по соглашению работника и работодателя, отметила Билялова.

Юрист добавила, что в случае с отпуском без сохранения заработной платы руководитель не может отказать в его предоставлении в ряде случаев. Например, при регистрации брака или рождении ребенка.

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян до этого говорил, что жители Москвы могут поехать в Санкт-Петербург и на горнолыжные курорты Сочи, Домбая, Приэльбрусья и Архыза на февральские выходные.

Ранее были названы популярные направления для отдыха россиян на февральские праздники.