Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Пожар в колонии в Соликамске потушили

РИА Новости: крупный пожар в колонии №9 ликвидировали

Крупный пожар в исправительной колонии в Соликамске ликвидировали. Об этом «Газете.Ru» сообщили в МЧС по Пермскому краю.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление на втором этаже здания производственного участка. Кроме того, при проверке чердачного помещения было выявлено горение скрытых очагов в чердачном помещении с дальнейшим распространением огня на кровлю», — отметил источник.

Пожар распространился на площади в 1,2 тыс. кв. метров.

По данным ведомства, к тушению привлекали 45 человек и 14 единиц техники. Там отметили, что предварительно в инциденте никто не пострадал.

До этого стало известно, что в момент возгорания в цехе работал всего один заключенный, который успел выбежать из здания.

До этого в ночь на 2 февраля на рыбоперерабатывающем предприятии в Мурманске произошел пожар. По данным МЧС, площадь открытого огня составила 800 квадратных метров.

Ранее мужчина вспыхнул во время проведения земляных работ в Москве.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами