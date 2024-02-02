Пожар в колонии в Соликамске потушили

Крупный пожар в исправительной колонии в Соликамске ликвидировали. Об этом «Газете.Ru» сообщили в МЧС по Пермскому краю.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление на втором этаже здания производственного участка. Кроме того, при проверке чердачного помещения было выявлено горение скрытых очагов в чердачном помещении с дальнейшим распространением огня на кровлю», — отметил источник.

Пожар распространился на площади в 1,2 тыс. кв. метров.

По данным ведомства, к тушению привлекали 45 человек и 14 единиц техники. Там отметили, что предварительно в инциденте никто не пострадал.

До этого стало известно, что в момент возгорания в цехе работал всего один заключенный, который успел выбежать из здания.

До этого в ночь на 2 февраля на рыбоперерабатывающем предприятии в Мурманске произошел пожар. По данным МЧС, площадь открытого огня составила 800 квадратных метров.

Ранее мужчина вспыхнул во время проведения земляных работ в Москве.