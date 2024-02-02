Кинолог раскрыл, какой язык наиболее понятен для собак

Некоторые собаководы задумываются, поймет ли их питомец, если они произнесут команду не на русском языке. Однако самыми понятными для животного являются не слова, а знаки, сигналы и интонация. Об этом в интервью РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Когда вы обучаете собаку, например, команде «сидеть», для питомца она будет обозначать некий сигнал, но смысл слов питомец не понимает. Более того, если собака запомнит жест, который обозначает команду «сидеть», то, даже если в этот момент вы скажете ей сидеть на немецком языке, она сядет, но только потому, что ассоциирует жест с определенной командой», — объяснил кинолог.

Он добавил, что питомец будет внимательно слушать все, что рассказывает хозяин, но только из-за того, что хочет проводить с ним больше времени.

По словам Голубева, чем чаще повторять команды, тем быстрее собака их усвоит. Он подчеркнул, что животному нужно постоянно объяснять, что от него хочет хозяин. Если же любимец что-то не выполнил, кинолог рекомендовал не кричать на него, поскольку наказания только усугубят процесс воспитания.

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