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Россиянка угрожала взорвать управляющую компанию из-за высоких цен на коммуналку

В Шахтах вынесли приговор женщине, угрожавшей взорвать управляющую компанию

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Depositphotos

В ростовской области осудили местную жительницу за угрозу устроить взрыв в управляющей компании из-за высоких цен на коммунальные услуги. Об этом сообщает портал «Шахты.ру».

Инцидент произошел в августе 2023 года, в полицию позвонила женщина и сообщила о том, что намерена устроить взрыв в управляющей компании, россиянку не устраивали слишком высокие платежи за коммунальные услуги.

Правоохранители установили личность звонившей, пенсионерка Сталина Костякова стала фигуранткой уголовного дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Приговором Шахтинского городского суда женщине назначено три года условно.

Ранее москвич «заминировал» все поезда в Самару, чтобы остановить жену после семейной ссоры.

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