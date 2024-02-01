В РФ признали «Антивоенный комитет» нежелательной организацией

Министерство юстиции РФ включило «Антивоенный комитет России» в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на российской территории. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В соответствующий список также внесли французскую Russie-Libertes и испанскую La Asocicion de Rusos Libres.

До этого депутат Государственной думы Андрей Луговой сообщил, что генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» организацией «Антивоенный комитет России», созданный Михаилом Ходорковским (признан в РФ иностранным агентом) в 2022 году.

По мнению парламентария, организация была создана для совершения госпереворота в России. Депутат отметил, что за последние годы Ходорковский создал несколько организаций, подобных «Антивоенному комитету России».

До этого Минюст РФ сообщил, что украинские Conflict Intelligence Team и движение «Аллатра» добавлены в реестр организаций, чья деятельность признана нежелательной в России.

Ранее Минюст России внес в реестр иноагентов семь физлиц и две организации.