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Россиянам назвали самые выгодные направления для бронирования на лето

Вице-президент АТОР Мурадян: курорты Турции и Таиланда выгоднее бронировать зимой

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В феврале у туроператоров появляются хорошие скидки на популярные направления, поэтому это время считается подходящим для бронирования летнего отдыха, отметил вице-президент АТОР по международному туризму и гендиректор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян. В топе популярных направлений для зимнего бронирования на первом месте – Турция, заявил он в беседе с телеканалом «360».

Сейчас россияне могут приобрести тур в Турцию по акции раннего бронирования. С помощью нее можно также выбрать желанный отель, даты перелета без переплаты из-за высокого спроса, отметил Мурадян.

Второе место в топе направлений для бронирования зимой – Таиланд. По словам вице-президента АТОР, у россиян эта страна бьет рекорды по популярности.

«Есть резон заранее запланировать свое путешествие и забронировать гостиницу, потому что их на всех не хватит», – считает Мурадян, призвав учитывать, что в июне и июле в Таиланде начинается сезон муссонов.

Также на время летнего отдыха цены всегда снижают в ОАЭ – разница с осенне-зимним периодом достигает 40%, рассказал эксперт. В это время в Эмиратах очень жарко, но, несмотря на это, популярностью направление пользуется, отметил он.

Отдых на Мальдивах Мурадян тоже посоветовал бронировать заранее, так как сейчас скидка на них составляет 25−30% от зимних цен. Альтернативой странам Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии Мурадян также назвал Кубу, отметив, что туда отправляются туристы, которые предпочитает дальнемагистральные перелеты.

Напомним, также специалисты включают в топ летних направлений для недорогого отдыха Абхазию, а также туры в Египет и Арабские Эмираты.

Ранее россиянам рассказали, как расплачиваться в Турции в 2024 году.

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