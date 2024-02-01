В России приняли закон о запрете «наливаек»

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении закон о запрете «наливаек» в жилых домах. Об этом сообщили на сайте ГД.

Когда изменения вступят в силу, российские регионы получат право разрешать продавать пиво, сидр и другие алкогольные напитки только в ресторанах, барах, кафе, буфетах. Также региональные власти смогут ограничивать время продажи спиртного в точках общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Исключением станут рестораны, отметили в документе.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, депутатам поступало много обращений от жителей многоквартирных домов с питейными заведениями. Людей не устраивает, что днем «наливайки» работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем и становятся точкой сбора асоциальных посетителей. В итоге спокойным горожанам мешают жить, заключил он.

Володин отметил, что у региональных властей будут все возможности навести порядок в этой сфере.

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