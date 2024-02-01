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Прием проектов на конкурс Фонда президентских грантов продлится до 15 марта

Российские НКО пригласили принять участие в конкурсе Фонда президентских грантов

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Фонд президентских грантов/ra-lab.ru

В России стартовал прием проектов на второй конкурс Фонда президентских грантов 2024 года, сообщает пресс-служба конкурса.

К участию пригласили некоммерческие организации (НКО) из всех регионов России, зарегистрированные не позднее 15 сентября 2023 года и не имеющие органов власти в составе учредителей.

Организаторы отметили, что участники из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которым 15 марта не исполнился год, могут запрашивать до 5 млн рублей.

Заявки будут приниматься до 23:30 (мск) 15 марта.

Итоги конкурса подведут в июне, а поддержанные проекты смогут стартовать 1 июля.

Ранее стали известны победители первого в 2024 году конкурса Фонда президентских грантов. Ими стали 1 559 некоммерческих организаций, чьи проекты получили наивысшие баллы.

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