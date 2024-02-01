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В аэропорту Японии столкнулись два самолета

Mainichi: в аэропорту Кансай на западе Японии столкнулись два самолета ANA

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Global Look Press

В японском аэропорту Кансай, расположенном на границе префектур Осака и Хёго, произошло столкновение двух самолетов местной авиакомпании All Nippon Airways (ANA). Об инциденте в ходе проведения подготовки к вылету рейсов сообщает газета Mainichi.

Отмечается, что столкновение произошло в 10:10 утра по местному времени (04:10 мск) на взлетно-посадочной полосе рядом с городом Тойонака. Самолеты находились на территории терминала международного аэропорта Кансай, который осуществляет только внутренние рейсы по Японии.

Оба лайнера принадлежат авиакомпании All Nippon Airways. Никто из многочисленных пассажиров и членов экипажа в результате столкновения двух лайнеров крыльями не пострадал. О причинах столкновения пока не сообщается.

13 января самолет Boeing 737-800 авиакомпании ANA вернули в аэропорт из-за трещины на стекле.

Борт должен был совершить полет по маршруту из северного Саппоро в город Тояма, столицу одноименной префектуры в центральной части страны.

Ранее в Японии самолет вернулся в аэропорт вылета из-за пассажира, покусавшего бортпроводницу.

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