В Госдуме рассказали, кто из россиян получает дотацию в 34 рубля в месяц

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «Газете.Ru», что в России есть проблемы с некоторыми небольшими выплатами и дотациями — и долгое время эти проблемы не решаются. Она упомянула размер пособия по уходу за инвалидами и выплаты для пострадавших после чернобыльской катастрофы.

«У нас есть действительно проблемы, которые достаточно длительный период времени не решаются. Необходимо решать вопросы по уходу за инвалидами, особенно за инвалидами, которые не являются инвалидами с детства. Там совсем печальная ситуация. Небольшие пособия достаточно даже сложно отметить. Возможно, стоит пересмотреть со временем стоимость набора социальных услуг — это вот те частые жалобы, которые приходят именно от получателей такого пособия. Но опять-таки эта сумма складывается из статистических расчетов, поэтому вопросы, наверное, есть, их предстоит решать правительству. Ежегодная компенсация детям по потере кормильца-ликвидатора ЧАЭС, пожалуй, это тоже можно отнести к самому низкому и определенно к тому, что следует пересматривать», — сказала она.

По данным социального фонда России, ежегодная компенсация детям по потере кормильца-ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС составляет 411,59 руб., такой же размер пособия предусмотрен для компенсации оздоровления ликвидаторам ЧАЭС и гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения. Люди, участвовавшие в ликвидации аварии в 1986-1987 годах, могут получить на оздоровление 1234 в год, а участвовавшие в 1988 году — 823 рубля в год.

Ранее стало известно, что в России с 1 февраля 2024 увеличат ряд пособий и выплат.