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В башкирском городе зафиксировали значительное превышение концентрации аммиака

В Стерлитамаке зафиксировано шестикратное превышение концентрации аммиака

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Григорий Сысоев/РИА Новости

В Стерлитамаке в Республике Башкортостан зафиксировано шестикратное превышение концентрации аммиака в воздухе. Об этом сообщает портал Ufanovosti.ru.

«Пик выброса загрязняющих веществ пришелся на 27 января. Утром ПДК по метанолу достиг 3,1. Днем жители города жаловались на туман и резкий запах. Концентрация аммиака в воздухе в это время составила 6,4 ПДК», — сообщает издание.

Отмечается, что заборы воздуха провело министерство экологии республики по многочисленным запросам местных жителей. Аммиак является сильнодействующим ядовитым веществом и опасен при вдыхании.

Стерлитамак является крупным центром химической промышленности.

До этого химзавод во Франции попался на многолетнем сбросе токсичных отходов в море.

Предположительно в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2021 года завод «прямо или косвенно» выбросил в морские воды одно или несколько веществ, действие или реакции которых привели к вредным последствиям для здоровья или ущербу для флоры и фауны.

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