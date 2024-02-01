Размер текста
А
А
А

Жительницу Нижнего Новгорода арестовали за серьги в цветах радуги

Суд отправил нижегородку под арест за ношение радужных сережек

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

В Нижнем Новгороде девушку отправили под административный арест за ношение сережек в цветах радуги. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на правозащитный проект «Эгида».

29 января к ней подошли двое неизвестных. Записывая происходящее на камеру, они потребовали, чтобы она и ее друг немедленно сняли с себя «экстремисткую символику». Впоследствии видео опубликовали в соцсетях, и героиню ролика вызвали на допрос.

Сотрудники центра «Э» составили на нее протокол о демонстрации экстремистской символики из-за того, что на видео она была в сережках в форме лягушки с изображением семицветной радуги. Следователи посчитали, что серьги якобы связаны с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Девушку отправили под арест на пять суток.

«При этом в суде так и не было точно определено, какой именно символ демонстрировался и какие признаки соответствующей символики он имел. В процессе были исследованы сами сережки, установлено, что они имеют форму лягушки с изображением семицветной радуги...Была уверенность, что дело может быть выиграно. Но решение оказалось неожиданным. Характерно, что судья Умилина находилась в совещательной комнате более двух часов», — подчеркнул адвокат.

По его мнению, состава правонарушения не было как такового, зато имелась ошибка восприятия — сотрудники, составившие на его подзащитную протокол, так и не смогли уточнить, какую именно символику она продемонстрировала. Правозащитники собираются обжаловать приговор.

Ранее якутянин попал под суд за репосты призывов к митингу в столице республики.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами