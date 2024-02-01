Жительницу Нижнего Новгорода арестовали за серьги в цветах радуги

В Нижнем Новгороде девушку отправили под административный арест за ношение сережек в цветах радуги. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на правозащитный проект «Эгида».

29 января к ней подошли двое неизвестных. Записывая происходящее на камеру, они потребовали, чтобы она и ее друг немедленно сняли с себя «экстремисткую символику». Впоследствии видео опубликовали в соцсетях, и героиню ролика вызвали на допрос.

Сотрудники центра «Э» составили на нее протокол о демонстрации экстремистской символики из-за того, что на видео она была в сережках в форме лягушки с изображением семицветной радуги. Следователи посчитали, что серьги якобы связаны с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Девушку отправили под арест на пять суток.

«При этом в суде так и не было точно определено, какой именно символ демонстрировался и какие признаки соответствующей символики он имел. В процессе были исследованы сами сережки, установлено, что они имеют форму лягушки с изображением семицветной радуги...Была уверенность, что дело может быть выиграно. Но решение оказалось неожиданным. Характерно, что судья Умилина находилась в совещательной комнате более двух часов», — подчеркнул адвокат.

По его мнению, состава правонарушения не было как такового, зато имелась ошибка восприятия — сотрудники, составившие на его подзащитную протокол, так и не смогли уточнить, какую именно символику она продемонстрировала. Правозащитники собираются обжаловать приговор.

Ранее якутянин попал под суд за репосты призывов к митингу в столице республики.