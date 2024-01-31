Пассажир устроил драку на борту самолета, плюнул в попутчика и приставал к женщинам

На рейсе американской авиакомпании Delta, летевшего из Амстердама в Солт-Лейк-Сити, мужчина приставал к пассажиркам, оскорбил бортпроводницу и плюнул в попутчика. Об этом сообщает KSL News.

Инцидент произошел на борту пассажирского самолета, летевшего из Нидерландов в США. Во время полета мужчина начал приставать к сидевшей рядом женщине, когда та позвала стюардессу, пассажира пересадили в хвост лайнера, но там голландец устроил драку с попутчиком.

Он плюнул в мужчину и ударил его несколько раз, а потом попытался пристать к еще одной женщине, выходившей из туалета. Авиадебошира пришлось связать ремнями безопасности, по прибытии в аэропорт назначения мужчину передали полиции.

Ранее пассажира не пустили на самолет из-за его имени.