Размер текста
А
А
А

Пассажир устроил драку на борту самолета, плюнул в попутчика и приставал к женщинам

KSL News: пассажир устроил драку на борту самолета, летевшего в США

close
100%
Depositphotos

На рейсе американской авиакомпании Delta, летевшего из Амстердама в Солт-Лейк-Сити, мужчина приставал к пассажиркам, оскорбил бортпроводницу и плюнул в попутчика. Об этом сообщает KSL News.

Инцидент произошел на борту пассажирского самолета, летевшего из Нидерландов в США. Во время полета мужчина начал приставать к сидевшей рядом женщине, когда та позвала стюардессу, пассажира пересадили в хвост лайнера, но там голландец устроил драку с попутчиком.

Он плюнул в мужчину и ударил его несколько раз, а потом попытался пристать к еще одной женщине, выходившей из туалета. Авиадебошира пришлось связать ремнями безопасности, по прибытии в аэропорт назначения мужчину передали полиции.

Ранее пассажира не пустили на самолет из-за его имени.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами