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Информация о подготовке нападения на калужскую школу оказалась фейком

Губернатор Шапша: фейки о готовящейся стрельбе в школе Калуги создали на Украине

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Тиражируемая в анонимных каналах информация о готовящейся стрельбе в калужской школе оказалась фейком. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«По анонимным Telegram-каналам пошла очередная рассылка фейковых сообщений о стрельбе в школах Калуги. Вчера в тех же группах распространяли ложь о планах нападения. Это все работа украинских спецслужб», — написал он.

Шапша подчеркнул, что региональные школы находятся в безопасности, для беспокойства нет причин. Он также попросил перепроверять информацию, получаемую в социальных сетях и не помогать врагам распространять фейки.

25 января в Тюмени задержали старшеклассника, который планировал устроить нападение на школу. Ученик получил от друга записку, в которой тот предлагал поучаствовать в нападении на школу. Бумагу он передал взрослым. Правоохранители задержали автора записки. В его телефоне нашли заметки о других нападениях на учебные заведения и схемы сборки оружия. Помимо этого, сообщается о чате, где подросток делился планами.

До этого в Перми правоохранители начали проверку после поступления сообщения с угрозами совершить нападение на школы и торговые центры города.

Ранее подросток готовил нападение на школу в Самарской области.

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